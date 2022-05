Les trois parcs nationaux du Kansai : un pèlerinage sacré de la mer aux montagnes

1/ Parc national de Yoshino-Kumano (préfectures de Nara, Wakayama et Mie)

Date de désignation en tant que parc national : 1 er février 1936

février 1936 Superficie : 61 406 hectares





Le parc national de Yoshino-Kumano s’étend du mont Yoshino, dans la partie centrale de la péninsule de Kii, vers le sud jusqu’à la chaîne d’Ômine et le haut plateau d’Ôdaigahara. Il comprend aussi le bassin fluvial de Kitayama et Kumano, parsemé de magnifiques gorges, ainsi que le littoral de Kumano-nada, la partie la plus méridionale de l’île de Honshû. Les sites sacrés et les chemins de montagne qui relient le temple bouddhique Kimpusen-ji aux trois grand sanctuaires shintô de Kumano ont été enregistrés en 2004 au patrimoine mondial de l’Unesco. (Voir la liste des sites japonais inscrits sur la liste)

Le mont Yoshino, dans la préfecture de Nara, est renommé pour ses « paysages de mille cerisiers en fleurs » au printemps. Ce sont les cerisiers à basse altitude qui fleurissent d’abord, suivie des arbres à moyenne altitude, puis à haute altitude, offrant ainsi le spectacle d’une floraison particulièrement longue, pendant tout le mois d’avril.

Le chemin de pèlerinage de 170 kilomètres qui relie le mont Yoshino et les trois grands sanctuaires shintô de Kumano a été créé par des adeptes du shugendô, une ancienne pratique ascétique dans les montagnes. La chaîne d’Ômine regroupe plusieurs pics de plus de 1 500 mètres, culminant avec le Hakkyôgadake, à 1 915 mètres. Le chemin alpin d’Okugake, qui longe la crête, est particulièrement difficile, même pour les randonneurs chevronnés.









La région montagneuse d’Ôdaigahara, située à l’est du mont Ômine, entre les préfectures de Nara et Mie, est l’une des plus pluvieuses au Japon. Les chemins de randonnée près du sommet présentent des perspectives vertigineuses de falaises ainsi que certaines des plus grandes forêts vierges du Japon. La rivière Kitayama serpente entre les montagnes avant de se jeter dans le fleuve Kumano à Wakayama. L’aval du fleuve, tout particulièrement les gorges de Doro, est d’un panorama époustouflant, et la partie basse du site est classé « lieu spécial de beauté pittoresque » et monument naturel par le gouvernement japonais.







Bateau de plaisance et feuillage d’automne dans les gorges de Doro (avec l’aimable autorisation de la féderation de tourisme de Wakayama)

Ensemble, les trois sanctuaires shintô de Kumano Hongû, Kumano Hayatama, et Kumano Nachi forment le lieu sacré connu sous le nom de Kumano Sanzan. Beaucoup de fidèles y viennent en pèlerinage toute l’année et profitent de l’occasion pour visiter les alentours, telles que la cascade de Nachi et les sources thermales de Kumano Hongû. Le long de la partie sud du littoral de la péninsule de Kii se trouvent Shirahama, avec les grottes de Sandanbeki et le plateau rocheux de Senjôjiki, ainsi que le site pittoresque des rochers de Hashigui. Le corail et les poissons tropicaux y font le bonheurs des plongeurs.