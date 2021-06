Les merveilles naturelles de l’île de Kyûshû [2/2] : trois parcs nationaux de la partie sud

1/ Le parc national de Kirishima-Kinkôwan (préfectures de Kagoshima et de Miyazaki)





Les monts Kirishima forment un groupe de volcans actifs incluant le mont Takachiho (alt. 1 574 mètres) sur leque le petit-fils de la déesse du soleil Amaterasu serait descendu des cieux selon la mythologie japonaise, et le mont Karakuni (alt. 1 700 mètres), le pic le plus élevé de la chaîne.





Cette chaîne et les zones environnantes, chevauchants les préfectures de Kagoshima et de Miyazaki, font partie de ce qui était l’ancien parc national de Kirishima, l’un des trois premiers endroits du pays à être désigné comme parc national en 1934. Trente ans plus tard, il a été étendu afin d’intégrer le parc quasi-national de la baie de Kinkô (Kinkôwan) et la région de Yakushima. Cette dernière a été désignée parc national en 2012, et depuis, Kirishima et ses environs sont connus sous le nom de « parc national de Kirishima-Kinkôwan ».

La région de Kirishima, dans la partie nord du parc, compte en son sein plus de vingt volcans, de nombreux lacs de caldeiras, des sources chaudes, et des hauts-plateaux offrant de sublimes panoramas. La région attire de nombreux touristes, qui aiment visiter, en plus des splendides paysages naturels, des sites tels que Takachiho-gawara, un endroit mentionné dans la mythologie japonaise, ainsi que le sanctuaire et les sources thermales de Kirishima.









L’attraction principale de la baie de Kinkô est l’île de Sakurajima, un volcan fortement actif. À seulement quelques kilomètres de la côte, et visible partout depuis Kagoshima (la ville principale de la préfecture), elle forme un contraste fascinant avec le paysage urbain. Sakurajima est aisément accessible en prenant le ferry. Sur l’île, le centre des visiteurs de Sakurajima détaille l’histoire de l’activité de ce volcan et de son développement. (Pour plus de détails, voir notre article lié : Sakurajima : à la rencontre de l’un des volcans les plus actifs au monde)

La végétation subtropicale pousse abondamment sur le cap Sata, le point le plus au sud de l’île de Kyûshû situé sur la péninsule d’Ôsumi, à l’est de la baie de Kinkô. Sur le côté ouest se trouve la péninsule de Satsuma, où le mont Kaimon-dake, à l’extrémité sud, et l’île de Chirin-ga-shima, à proximité de la côte, offrent des panoramas uniques.

Date de désignation en tant que parc national : 16 mars 1934

Superficie : 36 586 hectares