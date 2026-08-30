Onze événements de l’automne 2026 au Japon

Les endroits à visiter à tout prix !

Couleurs automnales, expositions et festivals traditionnels et gastronomiques embellissent l’automne 2026 au Japon. Découvrez notre sélection de onze activités à ne pas manquer pour cette période.

Feuillage d’automne précoce à Daisetsuzan (Hokkaidô) : début septembre

C’est dans le parc national de Daisetsuzan, au centre de Hokkaidô, que se manifestent les premières couleurs automnales du Japon. Ginsendai, situé à 1 490 mètres d’altitude le long du sentier menant au mont Akadake, est un site particulièrement réputé pour observer ce phénomène. Arbres feuillus et conifères y composent une véritable tapisserie aux nuances entrelacées.

Sentier de randonnée de Ginsendai à Akadake, du site officiel de la municipalité de Kamikawa.



Les feuillages automnaux de Ginsendai (PhotoAC)

Festival Hôjôya du sanctuaire Hakozaki (Fukuoka) : du 12 au 18 septembre

Comptant parmi les célébrations majeures de Fukuoka, le festival Hôjôya du sanctuaire Hakozaki est un rituel shintô vieux de plus d’un millénaire. Son origine remonterait à une révélation divine incitant la population à libérer des êtres vivants afin d’expier les vies perdues lors de guerres. Durant la cérémonie, des prêtres et des enfants vêtus d’habits traditionnels relâchent ainsi des poissons rouges. L’allée menant au sanctuaire, bordée de plus de 500 échoppes, offre une atmosphère festive au charme nostalgique.

Site web officiel (en anglais) : https://hakozakigu.or.jp/en/



L’un des rituels du festival consiste à relâcher des poissons rouges dans l’eau. (© Sanctuaire Hakozaki)

Exposition « Forms of Love » (Présentation du rouleau enluminé légendaire de shunga, le Chigo Sôshi) au musée d’art Fukuda (Kyoto) : du 19 septembre au 17 janvier 2027

Le musée d’art Fukuda à Kyoto, qui abrite une collection de 2 000 peintures célèbres allant de l’époque d’Edo (1603–1868) jusqu’à nos jours, organise sa toute première exposition consacrée au shunga (art érotique). Celle-ci propose la toute première présentation publique de l’une des œuvres les plus anciennes du genre, le Chigo Sôshi, qui remonte au début du XIVᵉ siècle et illustre les relations intimes entre prêtres et novices. Les visiteurs peuvent également y admirer Pluviers dans les vagues (Nami Chidori) de Katsushika Hokusai, l’artiste mondialement célèbre pour La Grande Vague de Kanagawa. L’exposition porte un regard saisissant sur l’amour, le désir et ce besoin universel de connexion humaine.

Site web officiel : https://fukuda-art-museum.jp/en/exhibition/202607011995



Une scène de Pluviers dans les vagues, de Hokusai. (Avec l’aimable autorisation du musée d’art Fukuda)

Cueillette de fruits à la ferme Miharashi (Nagano) : de mi-septembre à novembre

Le parc agricole Habiro Miharashi Farm est un complexe d’activités situé à Ina, dans la préfecture de Nagano, niché au fond d’une vallée offrant une vue panoramique sur les Alpes du Sud. Du 12 septembre au 12 octobre, les visiteurs peuvent y cueilli une grande variété de raisins, puis s’essayer à la récolte des pommes de début octobre à mi-novembre.



Cueillette de pommes (© Ferme Miharashi)

Festival d’automne de Takayama (Gifu) : les 9 et 10 octobre

Le vieux quartier historique de Takayama, dans la préfecture de Gifu, a su préserver son atmosphère caractéristique de l’époque d’Edo. C’est là que se tient le festival d’automne de Takayama, la fête annuelle du sanctuaire Sakurayama Hachiman-gû. L’événement est particulièrement réputé pour ses 11 chars richement décorés par des artisans locaux. Parmi les temps forts figurent des représentations de poupées mécaniques karakuri, des danses du lion dynamiques, une grande parade ainsi qu’une procession nocturne au cours de laquelle les chars s’illuminent de lanternes.

Site web officiel : https://www.hida.jp/english/festivalsandevents/4000209.html



(© Gouvernement municipal de Takayama)

Festival Niihama Taiko (Ehime) : du 16 au 18 octobre

Figure majeure des festivités de l’île de Shikoku, le festival Niihama Taiko se perpétue depuis plus de 1 000 ans. Des groupes de 150 hommes défilent dans les rues en portant 54 imposants chars richement ornés, appelés taikodai, pesant chacun 3 tonnes pour 5,5 mètres de haut. Le point d’orgue survient lorsque ces taikodai s’entrechoquent avec une force qui fait trembler le sol, portant l’enthousiasme de la foule à son comble.



(© Association locale de la promotion de Ehime)

Tokyo Ramen Festa 2026 (Tokyo) : du 30 octobre au 3 novembre

Rendez-vous automnal incontournable au parc olympique de Komazawa (à Tokyo), cet événement est l’un des plus grands rassemblements dédiés au râmen au Japon. Il réunit chaque année des établissements venus de tout l’archipel. En 2026, 12 échoppes seront au rendez-vous. Les bols sont proposés au tarif unique de 1 100 yens : combien saurez-vous en déguster ?



Le festival du râmen, et la mascotte officielle Naruto-chan (© Comité exécutif du Tokyo Ramen Festa)

Le tunnel de érables du lac Kawaguchi (Yamanashi) : à partir de fin octobre

L’allée des érables du lac Kawaguchi s’étend le long de la rivière Nashikawa, sur la rive nord de ce lac appartenant aux cinq lacs de Fuji (préfecture de Yamanashi). Sur ce site réputé pour ses feuillages d’automne, environ 150 érables bordent les deux rives, dont certains sont centenaires. Le pic de coloration s’observe généralement de fin octobre à mi-novembre. En journée, le regard s’émerveille devant le mont Fuji encadré par les feuilles rouges, tandis qu’après le coucher du soleil, la mise en lumière des arbres crée une atmosphère enchantée.



(Pixta)

Festival Onomichi Betchâ (Hiroshima) : du 1ᵉʳ au 3 novembre

Initié au début du XIXᵉ siècle lors de prières destinées à conjurer une épidémie, ce festival d’automne original se déroule au sanctuaire Kibitsuhiko à Onomichi (préfecture de Hiroshima). Terrifiants et poussant d’étranges cris (« Betchâ, betchâ ! »), des démons sillonnent les rues pour poursuivre les enfants et leur tapoter la tête. Recevoir leurs coups porterait chance, apportant de l’esprit ou protégeant des maladies. Si les parents n’hésitent pas à pousser leurs bambins vers eux, l’expérience reste particulièrement effrayante pour les plus petits !



Les démons du festival Onomichi Betchâ (© Association de tourisme d’Onomichi)

Festival Taimatsu Akashi (Fukushima) : 14 novembre

Ce festival du feu se tient chaque année à Sukagawa (préfecture de Fukushima), le deuxième samedi de novembre, perpétuant une tradition de plus de 400 ans. La coutume est née après l’attaque du château de Sukagawa par Date Masamune, lorsque les habitants s’assemblèrent munis de torches enflammées pour défendre leur cité. Les imposantes torches mesurent 10 mètres de long pour un poids de 3 tonnes. Des équipes de 150 jeunes hommes transportent chacune des 30 torches géantes à travers les rues, avant de les dresser sur le mont Gorô pour les embraser. Cet événement intense vient illuminer le ciel nocturne automnal.



(© Association de tourisme et des produits locaux de la préfecture de Fukushima)

Feuillages automnaux dans les temples et sanctuaires de Kamakura (Kanagawa) : à partir de fin novembre

Ancienne capitale située dans la préfecture de Kanagawa, Kamakura abrite de nombreux édifices religieux hérités de la période où le shogunat y avait établi son siège (1185–1333). La ville déploie ses charmes au fil des saisons : cerisiers en fleur au printemps, hortensias au début de l’été, puis feuilles colorées en automne, qui rehaussent les enceintes des temples de teintes éclatantes. Les arbres des rues et des jardins résidentiels changeant également de nuance, c’est toute la cité qui se pare de ses plus beaux atours automnaux.

(Photo de titre : le mont Fuji vu du lac Kawaguchi en automne : PhotoAC)