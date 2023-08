Les sushis surgelés, un moyen de déguster du poisson par-delà les saisons

Un grand nom de la vente de poisson révolutionne le secteur

Les sushis, un incontournable de la gastronomie nippone, sont disponibles absolument partout, qu’il s’agisse de sushis de première qualité dans des bars à sushis, ou d’entrée de gamme dans des restaurants kaiten-zushi. Sé déclinant sous de nombreuses variétés dans les supérettes, ils sont également très pratiques à manger sur le pouce.

À emporter, ils ont certes leurs avantages, mais ce n’est pas pour autant la façon idéale de savourer les sushis. En été, le poisson cru présente des risques d’intoxication alimentaire, et le shari, le lit de riz vinaigré sur lequel repose le poisson, a tendance à se dessécher. Un sushi à emporter et un sushi fraîchement préparé sont donc deux choses totalement différentes. Mais ça, c’était avant Tôshin Suisan, avant que ce fournisseur en poisson, qui possède plusieurs points de vente au marché de Toyosu de Tokyo et même ailleurs, ne mette au point un système permettant de servir des sushis surgelés aussi délicieux que s’ils étaient frais, mais qui eux peuvent bien sûr peuvent se conserver plus longtemps.



L’assortiment de neuf sushis congelés et décongelés

Le set de sushis surgelés de Tôshin Suisan contient neuf sushis : deux de thon chûtoro (partie moyennement grasse du poisson) pêché au large de la préfecture de Nagasaki et une tranche de thon ordinaire, un sushi de saumon aurora de marque norvégienne, un sushi de daurade rouge (madai), un sushi de turbot (hirame), un sushi de calmar diamant (sode ika), un sushi de crevette et un sushi de chinchard (aji). Les neuf pièces coûtent 2 200 yens (14 euros), un prix raisonnable pour un assortiment savoureux, avec un shari bien humidifié. Même après décongélation, le calmar et le chinchard restent frais, sans que leur couleur ne change. Goûtez-les et testez par vous-même ; difficile de croire que ces sushis n’ont jamais été congelés.

La réputation de Tôshin Suisan en tant que fournisseur de poisson n’est plus à faire. Forte de plus de 70 ans d’histoire, et possédant des points de vente à Ogikubo, sa boutique principale, et d’autres dans des grands magasins de haut de gamme tels que Ginza Mitsukoshi, Tôshin Suisan a pignon sur rue. Takahashi Jun’ichi, responsable des relations publiques de l’entreprise, explique que ce set de sushis surgelés cible des personnes qui sont trop occupées pour se rendre dans un magasin avant l’heure de fermeture ou dont le quartier n’a pas de bar à sushis ou de poissonnerie.



Le magasin principal de Tôshin Suisan dans le bâtiment Town Seven à la gare JR Ogikubo, à Tokyo.

Surgelés, les sushis conservent plus longtemps leur fraîcheur

Il s’agissait initialement pour la société Tôshin Suisan de trouver une solution contre la baisse de la consommation de poisson en général. Un grand nombre de consommateurs préfèrent d’autres alternatives, la préparation du poisson demandant beaucoup de travail, une situation rendue encore plus difficile en raison du manque de personnel dans de nombreux petits supermarchés capable de nettoyer et de découper en filets des poissons entiers. Cherchant à remédier à cette situation, en 2018, Tôshin Suisan a mis en place sa propre cuisine centrale, la Tôshinkan, où elle transforme et fournit poissons et fruits de mer, notamment sous forme de sashimis, de filets de poisson, de sushis ou encore de produits d’épicerie fine, à une centaine de magasins à Tokyo et dans ses environs.



Le responsable des relations publiques Takahashi Jun’ichi (à gauche), et le chef du département commercial Kosuge Masamitsu devant la Tôshinkan, près du magasin principal d’Ogikubo de l’entreprise.

En raison des mesures de confinement pendant la pandémie de coronavirus, les ventes de produits surgelés ont augmenté ces dernières années. Les produits surgelés résolvent deux problèmes communs à de nombreux ménages ; ils sont pratiques et ils se conservent, permettant ainsi de réduire la quantité d’aliments jetés. Inspirée par les Objectifs de développement durable (ODD) définis par les Nations unies sur le gaspillage alimentaire, l’entreprise Tôshin Suisan a mis au point une méthode permettant de proposer des sashimis et des sushis surgelés pouvant être expédiés facilement et n’importe où au Japon. Par ailleurs, explique l’entreprise, il s’agissait également de prouver que le poisson, en particulier les sushis, est tout aussi délicieux même s’il n’est pas consommé immédiatement après sa préparation.

Les sushis surgelés ne sont pas une idée nouvelle. Tôshin Suisan n’a pas le monopole en la matière ; il en existe déjà plusieurs types sur le marché. Cependant, dans de nombreux cas, si le poisson est généralement d’assez bonne qualité, le shari de riz, lui, laisse parfois à désirer. Il est souvent sec. Cherchant à résoudre ce problème Tôshin Suisan a mené différents essais pour finalement constater que les grains de riz se conservent mieux lorsqu’ils sont congelés rapidement, à l’aide d’une machine spéciale de congélation liquide mise au point par le fabricant Technican, basé à Yokohama.



L’assortiment de sushis est transformé à l’aide de la machine de congélation rapide Tômin (au centre) et d’une emballeuse sous vide (à droite).

Cette machine de congélation rapide permet de refroidir en peu de temps des aliments emballés sous vide à l’aide d’un liquide contenant environ 50 % d’alcool et refroidi à -30 °C. L’alcool est plus efficace que la congélation utilisant de l’air refroidi, car il possède une plus grande capacité à conduire la chaleur. Le fabriquant Technican explique par ailleurs que les liquides sont de meilleurs conducteurs que les solides. Prenant l’exemple trivial d’un sauna, il rappelle qu’il est plus facile de résister à un sauna chauffé à 90°C qu’à de l’eau chaude chauffée à la même température.

L’alcool a la particularité de rester liquide, même à des températures négatives. Par ailleurs, il est intéressant de noter que de l’alcool refroidi à -30°C peut refroidir de la nourriture huit fois plus vite que du gaz nitrogène refroidi à -100°C. Pour des raisons d’ordre sanitaire, Tôshin Suisan emballe les tranches de poisson et le riz séparément. Mais l’un comme l’autre se retrouvent congelés en moins de 15 minutes.



L’écran digital du congélateur liquide affiche une température intérieure de -29,6°C. Au premier plan, un set de sushis fraîchement congelés.