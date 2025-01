Watanabe Tsuneo, un géant des médias japonais et proche du monde politique

Avec plus d’une corde à son arc, Watanabe Tsuneo était un personnage clef des médias, de la politique et des sports au Japon. Il a été l’éditeur en chef du journal Yomiuri pendant plus de 30 ans. Il est décédé le 19 décembre 2024, à l’âge de 98 ans. Faisons un bref retour sur son parcours.

Un géant du journalisme

Watanabe Tsuneo a tissé, en tant que journaliste, des liens étroits avec le pouvoir politique japonais, tout en se hissant à la tête du groupe de presse Yomiuri.

Watanabe Tsuneo est né à Tokyo en 1926. Il a été témoin de la capitulation du Japon à la Seconde Guerre mondiale, alors qu’il était encore étudiant. Il s’engage très tôt en politique, rejoignant la cellule du Parti communiste japonais de son université jusqu’en 1947. En 1950, il intègre l’équipe du jounral Yomiuri. C’est alors le début d’une carrière de journaliste qui le mènera au cœur de la sphère politique.

Watanabe Tsuneo (plus tard surnommé Nabetsune) occupe différentes fonctions au sein du quotidien : chef du bureau de Washington DC, puis chef adjoint de la division des informations et enfin chef du département des informations politiques. Alors qu’il continue de perfectionner ses compétences en tant que reporter politique, il développe une amitié étroite avec le Premier ministre du Parti libéral-démocrate (PLD), à savoir Nakasone Yasuhiro (en exercice de 1982 à 1987). Il sera proche d’autres chefs du gouvernement tels que Abe Shinzô (2006-2007 et 2012-2020) et Kishida Fumio (2021-2024). Il est également connu pour l’idée qu’il a proposée à Fukuda Yasuo du PLD (2007-2008) d’une grande coalition avec le Parti démocrate du Japon, formation d’opposition.

Au cours de sa carrière au sein du Yomiuri, il occupe notamment les postes de directeur général et d’éditorialiste en chef. En 1991, il devient rédacteur en chef, poste qu’il occupera jusqu’à sa mort. Bien qu’il ait également été le plus haut dirigeant du groupe Yomiuri Shimbun Holdings, auquel appartient le journal, il se plaisait à penser que « le poste le plus important dans une organisation de presse est celui de rédacteur en chef », faisant de ce titre son activité principale.

Politique, sports, etc.

Watanabe Tsuneo a soutenu un certain nombre de causes conservatrices, alors qu’il était en poste au journal. En 1994, le Yomiuri publie une proposition d’amendement de la Constitution du Japon, en accord avec sa pensée. Le texte invitait le Japon à reconnaître officiellement les capacités de ses forces d’autodéfense et même à les renforcer, définir de nouveaux droits liés à l’environnement et créer une nouvelle cour constitutionnelle. Par ailleurs, il avait des opinions nuancées sur des questions telles que l’inclusion de criminels de guerre au sanctuaire Yasukuni, à laquelle il s’opposait fermement tout comme aux visites du sanctuaire par les législateurs.

Personnage clef au sein du journal, le Yomiuri a atteint un record historique de 10 millions de tirages par jour, rien que pour le Japon. Watanabe Tsuneo a joué un rôle prépondérant dans la gestion du groupe médiatique, qui comprend le journal et la chaîne de télévision Nippon Television Network, lui permettant d’étendre davantage son influence sur le paysage médiatique japonais.

N’oublions pas le monde du sport. C’est à lui qu’appartenait l’entreprise de baseball professionnel Yomiuri Giants. Figure influente, il restera un conseiller essentiel du monde du baseball et du sport en général même après avoir quitté ses fonctions.

(Photo de titre : de droite à gauche, Watanabe Tsuneo, le Premier ministre Abe Shinzô et l’ambassadeur des États-Unis au Japon William Hagerty lors de l’ouverture de la saison entre les Yomiuri Giants et les Hanshin Tigers au Tokyo Dome, le 30 mars 2018. Jiji)