[Vidéo 360º] Où admirer les feuillages en automne à Tokyo : quatre sites de qualité

Les vues panoramiques de Tokyo en réalité virtuelle

En vidéo et en photos, voici quatre sites de choix pour contempler les feuillages d’automne dans la capitale nippone.

◆Comment visionner la vidéo 360°◆ Sur un PC, utilisez le curseur de la souris pour changer l’angle de l’image.

Sur l’application YouTube sur smartphone ou tablette, la vue change avec le mouvement de l’appareil. Il est aussi possible de changer de perspective en balayant l’écran.

L’expérience est rendue encore plus riche par l’utilisation de lunettes de réalité virtuelle ou d’un casque.

Les feuilles des arbres changent de couleurs à mesure que la douceur de l’automne laisse place à la fraîcheur de l’hiver, semblant arborer pour une dernière fois leurs plus beaux atours, avant de flétrir et de s’échouer çà et là sur le sol. Ce phénomène naturel, qui suscite de vives émotions chez les Japonais, apparaît depuis des millénaires dans de nombreux recueils de poésie classique. Plus de 100 poèmes, soit plus de 20 % du total des poèmes contenus dans l’anthologie Man’yôshû, rendent hommage aux couleurs flamboyantes des érables en automne.

Plus récemment, la contemplation des feuillages en zone urbaine ou rurale est devenue une forme établie de loisir pendant l’époque d’Edo (1603–1868). De célèbres samouraïs ont même planté des érables, des azalées et des gingkos dans les jardins de leurs demeures célèbres pour le spectacle de leur feuillage en automne.

L’un des jardins les plus célèbres de la ville d’Edo (aujourd’hui Tokyo) est le Rikugi-en. Il a été créé entre 1695 et 1702 selon les instructions de Yanagisawa Yoshiyasu (1658-1714), un serviteur du cinquième shôgun Tokugawa Tsunayoshi (1646-1709). Particulièrement érudit en poésie waka, Yanagisawa Yoshiyasu a recréé 88 paysages dépeints dans le Man’yôshû et les recueils de poésie Kokin wakashû dans les étangs et les collines du jardin. Les 560 arbres du jardin, dont les érables japonais et les arbustes à fleurs dôdan tsutsuji, qui arborent de brillantes couleurs, offrent un spectacle à faire chavirer le cœur d’un poète.

Mais les jardins traditionnels japonais ne sont pas les seuls endroits où admirer les mille et une couleurs de l’automne. De nombreux parcs à Tokyo offrent également de magnifiques palettes chromatiques. Le parc Hibiya a été créé en 1903. C’est le premier parc japonais de style occidental. Il s’y dresse une fontaine surmontée d’une grâcieuse grue, des érables d’un rouge vif qui dardent leur reflet dans ses eaux et un arbre ginkgo qui serait vieux de plus de 350 ans. Lorsque les travaux d’élargissement de la rue Hibiya-dôri ont menacé la survie de l’arbre, Honda Seiroku (1866-1952), le concepteur du parc, a juré qu’il donnerait sa démission si l’arbre était abattu. Bien lui en a pris puisque le ginkgo a été épargné.

Le gingko est l’arbre officiel de la métropole de Tokyo. Ces arbres bordent de nombreuses avenues de la capitale, dont le plus célèbre d’entre eux se trouve sans aucun doute à Meiji Jingû Gaien (jardin extérieur), créé après le Grand tremblement de terre du Kantô de 1923. Chaque année, la zone attire de nombreux visiteurs flânant sur les 300 mètres de route où se dressent plus de 140 de ces arbres majestueux.

Les feuillages colorés ont été associés au brocart des textiles traditionnels de l’Archipel. Admirez la beauté intemporelle de l’automne à Tokyo avec ces images en VR.

(Photo de titre : le temple Kuhonbutsu Jôshin-ji, à Tokyo. Toutes les photos : © Somese Naoto)