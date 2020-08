Les sandwichs aux fruits « moedan » : des préparations idéales pour l’été

Rendez-vous dans un magasin de fruits

La grande maison Imano Fruits Factory, située depuis 1952 dans le quartier tokyoïte de Kayabachô, nous présente les sandwichs qui rencontrent le plus de succès auprès des clients. Nous mettrons également la main à la pâte pour en confectionner quelques-uns nous-mêmes.

Imano Fruits Factory est un magasin de fruits dont la réputation n’est plus à faire, régulièrement présent dans les marchés situés au sous-sol de grands magasins. Avec leurs palettes de couleurs vives, leurs sandwichs soigneusement disposés et coupés de façon à montrer chacun de leurs ingrédients mettent l’eau à la bouche et attirent l’œil.

En général, les magasins qui proposent ce type de sandwich cherchent à réduire leurs coûts en choisissant des ingrédients plutôt bon marché. Imano Fruits Factory ne fait pas partie de cette catégorie et préfère utiliser des produits de haute gamme, permettant au consommateur de savourer de délicieux fruits de saison. Ainsi, en été, l’enseigne proposera plutôt des sandwiches avec de la mangue ou du melon tandis qu’en automne, ce sera plutôt différentes variétés de raisins ou encore des figues.

Il n’est donc pas étonnant que le sandwich phare de la boutique, le « mixte », change au gré des saisons. En général, les sandwichs aux fruits contiennent trois ou quatre variétés de fruits ainsi que de la confiture. Mais, là encore, l’enseigne se démarque. « Nos sandwichs sont garnis de six ou sept fruits différents en gros morceaux » précise le gérant de Imano Fruits Factory, Imano Kunihiko.

« Il est plus difficile de distinguer les saveurs des différents fruits si les morceaux sont plus petits ou si le fruit est coupé en fines tranches » explique Imano Kunihiko. C’est pourquoi, à Imano Fruits Factory, les sandwiches sont garnis de généreux morceaux de fruits pour bien faire ressortir toutes leurs saveurs, une par une. En outre, une fois coupés, ces sandwichs ont l’air absolument délicieux !

Lorsque nous nous sommes rendus sur place, le sandwich mixte d’Imano contenait de la fraise, du kiwi, de l’ananas, du pamplemousse, de l’orange et de la banane. La saveur sucrée et juteuse des gros morceaux de fruits était vraiment un régal pour les papilles. Le prix d’un sandwich mixte varie, mais il est souvent inférieur à 500 yens (4 euros), ce qui est assez raisonnable, compte tenu du coût des différents ingrédients. En automne, les clients auront l’occasion de goûter des sandwiches avec des morceaux de kaki et de poire, et en hiver, ce seront plutôt des agrumes telles que le dekopon, un fruit comparable à la mandarine.

En ce moment, la star, c’est lui : le sandwich au raisin de variété Shine Muscat. Imano sélectionne avec le plus grand soin et à dessein de gros grains qui une fois en sandwich et coupés, offrent avec leurs couleurs vives un spectacle saisissant pour les yeux. Parfois, le magasin utilise même des raisins de qualité supérieure Hare-ô Shine Muscat de la préfecture d’Okayama, dont une grappe vaut plus de 7 000 yens (55 euros). Les prix des sandwiches varient selon les prix des raisins mais en général, comptez un peu plus de 540 yens (4,3 euros).

Chose assez surprenante, la saveur des grains de muscat est particulièrement prononcée. Le goût de chaque bouchée est un véritable plaisir parfaitement complété par la saveur des tranches de pain.

Autre star : le sandwich aux fraises de haute gamme Ama-ô. Il fait son apparition sur la carte à partir de fin novembre jusqu’au début de l’hiver. Soucieux de la qualité, Imano choisit les récoltes les plus importantes mais surtout les meilleures. Comptez environ 540 yens pour un sandwich ; les prix à l’affichage varient selon le marché.

S’ils sont tous extrêmement variés, tous les sandwiches de Imano Fruits Factory ont deux points communs : ils utilisent les fruits de la meilleure qualité qui soit selon la saison, et l’autre, c’est la crème ; sucrée mais pas trop. Elle vient généreusement tapisser chaque tranche de pain. « La crème permet d’apprécier pleinement la richesse des fruits » explique Imano Kunihiko.

Sur les réseaux sociaux, les images de ces sandwhichs très populaires sont accompagnés du hashtag #萌え断 (moedan), un néologisme composé de danmen, qui signifie « coupe », et de moe, qui traduit d’intenses sentiments de désir.