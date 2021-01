L’atmosphère de soirée à Tokyo, en rentrant du travail pendant l’état d’urgence sanitaire

Actualités

Tokyo est sous l’état d’urgence sanitaire depuis deux semaines déjà, avec une moyenne d’environ 1 400 contaminations par jour (et un pic de 2 440 cas le 7 janvier).

Près de la gare de Shinbashi, voisine de quartiers de bureaux, il semble toutefois que le flux de personnes dans les rues est supérieur à celui du premier état d’urgence, lancé l’année dernière lors du pic de l’épidémie entre début avril et fin mai.

Selon les directives du gouvernement, tous les commerces et lieux de divertissement doivent fermer à 20 h au plus tard, mais ces demandes étant non contraignantes, certains établissements restent ouverts malgré tout, accueillant les clients rentrant tard du travail. À Shinbashi, les restaurants de type izakaya, les bars et les échoppes de restauration rapide sont particulièrement nombreux.

