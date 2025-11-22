« Ramasser les déchets est un sport » : la finale de SpoGomi 2025 s’est tenue à Tokyo

Le Japon en photos

Le championnat du monde de « SpoGomi », un ramassage de déchets « version sport », s’est tenu à Tokyo. Et c’est le Japon qui est sorti vainqueur parmi les 33 pays participant à l’événement.

« Ramasser les déchets est un sport ». C’est avec ce slogan que la finale de la Coupe du monde SpoGomi 2025, organisée par la Nippon Foundation, s’est tenue le 29 octobre dans le quartier de Shibuya, à Tokyo.

Le SpoGomi — contraction de « sports » et gomi (« déchets » en japonais) — est une compétition où des équipes de trois personnes s’affrontent pour ramasser des détritus, gagnant des points selon le poids total et la nature des déchets collectés.

Après une première édition en 2023 qui avait réuni 21 pays, l’événement a pris de l’ampleur cette année avec la participation de 33 nations représentant six continents. Au total, 99 concurrents ont ainsi sillonné des lieux emblématiques comme le carrefour de Shibuya et l’avenue Omotesandô, en quête du titre de meilleurs ramasseurs de détritus du monde.

C’est le trio japonais « Smile Story » qui a remporté le championnat, après avoir terminé deuxième derrière une équipe britannique lors du tournoi précédent. Habitués des opérations de nettoyage côtier dans leur préfecture de Niigata, les trois membres s’étaient d’abord qualifiés lors des éliminatoires locales avant de dominer la phase nationale, face à 47 équipes régionales, décrochant ainsi leur deuxième titre japonais consécutif.

Devenus champions du monde, ils ont célébré leur victoire avec humilité, déclarant : « Ceux contre qui nous avons concouru ne sont pas des rivaux, mais des compagnons. Si davantage de personnes nous rejoignent pour ramasser les déchets, la Terre deviendra peu à peu un endroit plus propre. »

Au total, 8 502 participants ont pris part aux phases de qualification, au Japon et à l’étranger, permettant de collecter 22,5 tonnes de déchets.

Le principe fondateur du SpoGomi est d’être « le sport le plus écologique au monde », accessible à tous, quels que soient l’âge, le sexe, l’origine ou les capacités physiques.

Étant donné qu’environ 80 % des déchets marins proviennent des zones urbaines, l’événement met l’accent sur l’importance des actions menées au sein des communautés.

Mamitsuka Ken’ichi, membre du conseil d’administration de la SpoGomi Federation de la Nippon Foundation, a conclu : « Nous sommes tous liés par la même mer et partageons le même avenir. Si chacun repart avec l’expérience d’aujourd’hui, le ramassage des déchets pourra devenir un mouvement mondial. »

La Fédération prévoit déjà la troisième édition, qui aura lieu dans deux ans, avec l’ambition d’accroître encore la participation et la portée internationale du tournoi.



Des personnes venues du monde entier ont choisi de participer au championnat.



Lors de la cérémonie d’ouverture, les athlètes ont défilé sous la conduite de cosplayers, accompagnés par des interprétations orchestrales de musiques d’anime et de jeux vidéo.



« L’arène de combat » incluait le quartier de Shibuya, l’avenue d’Omotesandô et d’autres lieux bondés, où les participants collectaient les détritus en se mêlant à la foule.



Les concurrents ont parcouru les ruelles et les coins de rue, dénichant les déchets cachés dans les recoins de la ville. La stratégie est essentielle dans ce concours.



Et les compétiteurs gardaient le sourire malgré la chaleur !



L’équipe allemande a terminé deuxième (gauche), suivie de l’équipe marocaine.



Au total, 879 kilos de déchets ont été collectés lors des 90 minutes qu’a duré la finale.

(Reportage, texte et photos de Nippon.com)