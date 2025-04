L’essentiel du mois de mars 2025

Lundi 3

Le prince Hisahito a participé à sa première conférence de presse, après avoir fêté ses 18 ans en septembre 2024.

Le prince Hisahito donnant sa première conférence de presse dans le palais d’Akasaka, à Tokyo, le 3 mars 2025. (Kyôdô)

Selon l’Agence météorologique japonaise, les précipitations de l’hiver dernier (décembre 2024 à février 2025) ont été au plus bas dans l’est et l’ouest du Japon depuis le début des statistiques en 1946. La côte pacifique de l’est du Japon a enregistré seulement 26 % de pluie par rapport à la normale annuelle et 38 % pour l’ouest du Japon.

Mardi 4

Le Comité de l’article 100 de l’assemblée préfectorale de Hyôgo a publié un rapport sur les allégations de harcèlement du gouverneur Saitô Motohiko. Le rapport a confirmé en grande partie que le gouverneur s’était livré à des actes de harcèlement et qu’il avait traité un lanceur d’alerte de manière problématique. Le 19 mars, un rapport d’un comité indépendant a conclu que Saitô s’était clairement comporté de manière illégale contre le lanceur d’alerte.

Le Guiness des Records a reconnu le « Grand Anneau » (Ôyane Ring), symbole de l’Expo universelle d’Osaka 2025, comme la plus grande structure en bois au monde. Il s’agit d’une architecture circulaire surélevée édifiée sur l’île artificielle de Yumeshima, à Osaka.

Jeudi 6

La Cour suprême a maintenu le jugement donné par un tribunal inférieur qui avait déclaré deux anciens dirigeants de Tokyo Electric Power Company (TEPCO) non coupables de négligence criminelle concernant la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi.

Vendredi 7

Le Premier ministre Ishiba Shigeru a annoncé la suspension à partir d’août du projet d’augmentation des dépenses mensuelles à la charge des patients recevant des soins médicaux coûteux.

Dimanche 9

La ville d’Ôfunato, dans la préfecture d’Iwate, a annoncé avoir maîtrisé un immense incendie de forêt qui a brûlé environ 2 900 hectares.

Lundi 10

Tokyo a commémoré le 80e anniversaire des bombardements incendiaires massifs de la ville par l’armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont tué environ 100 000 personnes.

Mardi 11

Des cérémonies commémoratives ont été organisées dans toute la région touchée par le tsunami du 11 mars 2011 qui a fait 19 775 morts (y compris les décès liés à la catastrophe par suicide et maladie). On dénombre encore 2 550 personnes portées disparues.

Nissan a annoncé la démission de son président Uchida Makoto le 31 mars. Il sera remplacé par Ivan Espinosa, directeur de la planification du constructeur automobile.

Mercredi 12

Le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane de 25 % sur toutes les importations d’acier et d’aluminium, malgré les efforts du gouvernement japonais pour obtenir des exemptions.

Jeudi 13

Le Premier ministre Ishiba a admis avoir offert des chèques-cadeaux d’une valeur de 100 000 yens (620 euros) à 15 nouveaux députés de la Chambre des représentants, déclenchant un nouveau scandale pour le Parti libéral-démocrate (PLD).

Vendredi 14

Le ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche a annoncé les résultats de la mise en enchère de 140 000 tonnes de riz provenant des stocks nationaux. Le prix moyen pour 60 kilogrammes était de 21 217 yens (130 euros), en dessous des prix pratiqués entre revendeurs en janvier.

Ônishi Takuya est parti pour la Station spatiale internationale avec trois astronautes à bord d’un vaisseau spatial Dragon, depuis le centre Kennedy en Floride. Après un premier voyage dans l’espace en 2016, il devrait rester dans la station pendant environ six mois.



Ônishi Takuya (à droite) avant son vol spatial, le 14 mars 2025. (© Scott Schilke/Sipa USA via Reuters Connect)

Lundi 17

La compagnie d’Électricité de Chûbu a commencé le démantèlement du réacteur numéro 2 de sa centrale nucléaire de Hamaoka, une première pour un réacteur commercial au Japon.

Mardi 18

La saison des Ligues majeures de baseball (MLB) a débuté à Tokyo avec deux matchs les 18 et 19 mars, entre les Dodgers de Los Angeles et les Cubs de Chicago. Les Dodgers ont remporté le match d’ouverture 4-1 avec Yamamoto Yoshinobu comme lanceur gagnant. Ils ont enchaîné avec une nouvelle victoire 6-3 le lendemain, avec le premier coup de circuit de la saison pour Ohtani Shôhei.