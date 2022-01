La Japonaise Osaka Naomi est devenue la sportive la mieux payée, selon Forbes

Actualités

(Reuters) - Selon le classement des sportives les mieux payées établi par le magazine économique américain Forbes, c’est la championne de tennis japonaise Osaka Naomi qui arrive au premier rang.

La jeune femme de 24 ans, née d’un père américain d’origine haïtienne et d’une mère japonaise, a empoché 57,3 millions de dollars (49,9 millions d’euros) en 2021 grâce à ses partenariats — qui sont plus d’une dizaine (Louis Vuitton, Nissan, Tag Heuer...) — et également les rémunérations obtenues avec ses victoires (appelées prize money).



Osaka Naomi en septembre 2018, lors de la signature d’un contrat de partenariat avec Nissan à leur siège de Yokohama. REUTERS/Toru Hanai/File Photo

En deuxième position de la liste de Forbes figure la joueuse de tennis Serena Williams (45,9 millions de dollars). Elle est suivie de sa grande sœur Venus (11,3 millions de dollars), puis de la gymnaste Simone Biles (10,1 millions de dollars) et de la joueuse de tennis espagnole Garbine Muguruza (8,8 millions de dollars).

Osaka Naomi vit aux États-Unis et détient actuellement quatre titres de Grand Chelem.

Elle n’hésite jamais à utiliser sa notoriété pour défendre les causes auxquelles elle tient et parler de sujets délicats. L’année dernière, elle avait par exemple boycotté les conférences de presse de Roland-Garros, jugeant que ces obligations médiatiques nuisaient à la santé mentale des athlètes. De même, mettant en avant son statut de femme noire, elle avait porté un masque sanitaire avec les noms des victimes noires de violences policières lors de l’US Open de 2020.

