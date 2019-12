Une femme transgenre empêchée d’utiliser les toilettes pour dames au travail gagne son procès : une première au Japon

Actualités

Le 12 décembre, le tribunal du district de Tokyo a ordonné au gouvernement japonais de verser la somme de 1,32 million de yens (environ 11 000 euros) à une femme transgenre pour lui avoir causé des souffrances psychologiques en l’empêchant d’utiliser les toilettes pour dames de son lieu de travail. Selon les avocats de la femme, une telle décision relative aux améliorations de l’environnement de travail de la communauté LGBT est une première.

Le juge en charge de l’affaire a estimé que « cette interdiction est illégale car elle limite les droits des personnes qui ont décidé de vivre en accord avec leur orientation sexuelle ». Ce dernier a par ailleurs demandé à laisser la plaignante disposer des toilettes pour dames comme elle le souhaite.

Cette femme transgenre d’une cinquantaine d’années est employée au ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie. Elle y était rentrée en tant qu’homme, puis, après avoir été diagnostiquée comme souffrant d’un trouble d’identité de genre, avait obtenu le droit d’y travailler en tant que femme en 2010. Elle n’avait cependant pas pu officiellement changer d’identité sur les documents officiels, et sa condition physique ne lui permettait pas de subir d’opérations de transformation. Au sein du ministère, elle était autorisée à s’habiller comme elle le désirait et à utiliser certains espaces réservés aux femmes (salle de repos…), hormis les toilettes pour dames qui lui étaient restreintes.

Elle a attaqué le gouvernement en justice en 2015 pour discrimination et souffrances psychologiques. Ses avocats avaient à l’origine demandé la somme de 16,5 millions de yens de dommages (environ 135 000 euros).

