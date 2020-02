Un exceptionnel whisky single malt Suntory Yamazaki vieux de 55 ans à un prix tout aussi exceptionnel...

Actualités

La société Suntory va mettre en vente le 30 juin prochain son whisky le plus vieux et le plus précieux. Il s’agit d’un single malt Yamazaki de 55 ans d’âge, provenant de la distillerie de Yamazaki dans la préfecture d’Osaka, où il était en maturation déjà depuis les Jeux olympiques de 1964.

Mais savourer un tel spiritueux a bien entendu un prix, et il dépasse l’entendement : les amateurs de whisky devront débourser la somme de 27 000 euros environ (3,3 millions de yens) pour une bouteille de 700 ml à 46 degrés d’alcool. Suntory en proposera 100, mais si le nombre de demandes dépasse ce chiffre, une loterie décidera alors des acquéreurs.

Il faut s’inscrire sur le site http://suntory.jp/YAMAZAKI55/ entre le 5 et le 14 février, à la condition de posséder une adresse japonaise, car les livraisons se feront uniquement au Japon.

