La 5G débarque au Japon à partir du 25 mars

Actualités

Cette semaine marque l’introduction de la technologie 5G dans la vie des Japonais. Les trois grands opérateurs de télécommunications du pays, NTT Docomo, Softbank et KDDI, ont annoncé le lancement de leur offre commerciale respectivement pour les 25, 26 et 27 mars.

Le réseau 5G promet entre autres un débit au moins 10 fois plus rapide que la 4G, un temps de latence extrêmement réduit, une meilleure efficacité du signal lors de connexions simultanées (lors des matchs de sports par exemple), une plus grande couverture de réseau et une consommation d’énergie plus basse.

Lors de l’événement de lancement de son service 5G, le président de KDDI Takahashi Makoto a annoncé un forfait illimité mensuel de 8 650 yens (environ 72 euros), un prix qui pourrait encore baisser en combinant avec d’autres offres. Le réseau sera étendu dans la plupart des grandes villes du Japon à partir de cet été.

Si l’arrivée de la 5G en France devrait être prévue pour le courant de l’année, l’épidémie actuelle de coronavirus pourrait provoquer certains changements dans le programme.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]