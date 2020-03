Dernière étape avant de devenir « Yokozuna » : un lutteur japonais de sumo promu au second meilleur rang

Actualités

Le monde du sumo est en effervesence. Après le tournoi de printemps terminé le 25 mars, l’Association japonaise de sumo a décidé de promouvoir le lutteur japonais Asanoyama au titre de « Ôzeki », l'avant dernière étape avant de devenir « Yokozuna ». Il ne lui reste en principe qu'à remporter deux tournois consécutifs pour atteindre le rang le plus élevé de sa discipline.

Asanoyama est un lutteur de sumo de 26 ans originaire de la préfecture de Toyama. Il mesure 1,88 mètre et pèse 177 kilos. Il foule son premier ring de combat (dôhyô) en mars 2016 et comptabilise jusqu'à aujourd'hui 203 victoires pour 124 défaites dans 25 tournois. Les résultats des trois derniers tournois, qui sont censés déterminer l'obtention du titre de « Ôzeki », ont été de 32 rencontres remportées et de 13 perdues.



Le lutteur de sumo Asanoyama (à droite) s'incline en remerciement de sa promotion au rang de « Ôzeki », avec à ses côtés, le chef de l'écurie Takasago auquel il appartient (également un ancien lutteur de rang « Ôzeki »).

Six tournois sont organisés par an, tous les deux mois, d'une durée de quinze jours. Mais en raison de la pandémie de coronavirus qui touche actuellement le Japon, le dernier tournoi en date, celui de printemps, s'est tenu à Osaka dans un environnement absolument unique dans l'histoire du sumo : les matchs se sont déroulés sans aucun spectateur. Le vainqueur a été Hakuhô, de rang « Yokozuna », avec 13 victoires et 2 défaites. Ce lutteur d'origine mongolienne remporte ainsi son 44e tournoi.

(Voir également notre article : Une journée type dans une écurie de lutteurs de sumo)

Tournois officiels de sumo : rangs et effectifs au mois de mars 2020

Rang Titre Effectifs Makuuchi(1e division) Yokozuna 2 Ôzeki 1 Sekiwake 2 Komusubi 2 Maegashira 35 Jûryô (2e division) 28 Makushita 120 Sandanme 201 Jonidan 214 Jonokuchi 52 Total 657 Source : Association japonaise de sumo (à la date de mars 2020)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]