Un an déjà : l’avènement de l’empereur du Japon

Actualités

Le 1er mai 2020 marque le premier anniversaire de l’avènement de Naruhito en tant qu’empereur du Japon. Dans l’actuel contexte d’épidémie de coronavirus, où plusieurs événements impériaux ont été annulés ou reportés, le souverain a fait part de ses souhaits afin que la situation s’apaise le plus rapidement possible.

Naruhito accèdait au trône du chrysanthème le 1er mai 2019, le lendemain de l’abdication de son père Akihito. la cérémonie d’avènement avait inclus la remise des trésors impériaux et son premier discours. ll s’est engagé à accomplir son rôle d’empereur et de symbole de l’État qui lui est attribué, en accord avec la Constitution du Japon et la volonté du peuple. (Voir notre article lié)

Tout au long de l’année dernière, l’empereur Naruhito et son épouse l’impératrice Masako ont dû effectuer diverses cérémonies propres à leur statut. Parmi elles, citons le discours d’intronisation le 22 octobre, puis la procession en voiture du 10 novembre, où le couple impérial a rencontré son peuple et reçu leurs bénédictions. Quelques jours après, dans la nuit du 14 au 15 novembre, s’est déroulée la cérémonie des récoltes où Naruhito a exprimé sa reconnaissance aux dieux en leur offrant du riz nouvellement récolté ainsi que du saké.

Le couple impérial a également participé à des événements liés à l’international. Il recevait le président des États-Unis Donald Trump en tant que première visite d’État entre le 25 et 28 mai, et l’empereur s’était entretenu avec le pape François le 25 novembre.

L’année 2020 est cependant bien différente. Divers événements impériaux ont dû subir les conséquences de l’épidémie de Covid-19, comme par exemple l’annulation de la cérémonie des 60 ans de l’empereur, prévue le 23 février, ou le report du voyage du couple impérial en Grande-Bretagne pour leur première visite d’État qui était prévu au printemps. Leur fille de 18 ans, la princesse Aiko, qui vient de terminer le lycée, est également concernée par cette situation : la cérémonie d’accueil des nouveaux étudiants de l’Université Gakushûin a dû être annulée.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]