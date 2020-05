État d’urgence levé à Osaka : le gouverneur décide la reprise partielle des activités

Actualités

L’état d’urgence a pris fin dans la préfecture d’Osaka le jeudi 21 mai, due à la baisse du nombre de contaminations au Covid-19. Le gouverneur de la région Yoshimura Hirofumi s’est exprimé le soir même en annonçant ses nouvelles décisions quant à la reprise ou non des activités.

Ainsi, dès le samedi 23 mai, les restrictions des horaires d’ouverture des commerces seront levées.

La réouverture du grand parc d’attraction Universal Studios Japan (USJ), qui accueille chaque année un nombre très important de visiteurs, a aussi été approuvée (la date est encore indéfinie).

Cependant, afin de ne pas risquer l’apparition de nouveaux foyers d’infections (clusters), les rassemblements de plus de 100 personnes en intérieur et 200 personnes en extérieur devront être évités. Les habitants sont toujours invités à limiter leurs sorties si elles ne sont pas nécessaires. De même, les endroits clos et étroits tels que les salles de sport, de concerts, et les boites de nuit devront rester fermées. Le cas de ces établissements sera réexaminé le 29 mai.

De même, les préfectures voisines de Kyoto et Hyôgo, concernées également par la levée de l’état d’urgence, comptent procéder à des mesures similaires.

Les écoles dans la préfecture d’Osaka ouvriront petit à petit à partir du 1er juin, pour une reprise totale des activités le 15, incluant aussi celles des clubs scolaires et les événements.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]