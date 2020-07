Plus de 100 contaminations à Tokyo le 2 juillet : les quartiers de distraction nocturne sous surveillance

Actualités

Le jeudi 2 juillet, Tokyo a enregistré 107 cas de contaminations au Covid-19. C’est le chiffre le plus élevé depuis le 2 mai. Parmi ces nouvelles contaminations, presque deux tiers concernent des personnes dans la vingtaine et la trentaine, et 29 sont des employés ou des clients réguliers des établissements pour adultes (bars à hôtesses, host club...) des quartiers de distraction nocturne de Tokyo, comme celui de Kabuki-chô, à Shinjuku, ou celui d’Ikebukuro.

La gouverneure de Tokyo Koike Yuriko a par conséquent tenu une conférence de presse en demandant de limiter au possible les sorties vers ces zones propices à l’apparition de foyers d’infection. « Le risque d’une transmission extrêmement dangereuse du virus vers les personnes âgées est bien réel », a-t-elle ajouté.



Koike Yuriko brandit une pancarte « Vigilance nécessaire dans les quartiers de distraction nocturne », lors de sa conférence de presse le 2 juillet.

Le nombre de personnes atteintes du coronavirus dans la capitale connaît une hausse inquiétante depuis le 26 juin, où plus de 50 cas sont recensés au quotidien. La courbe des contaminations tendait pourtant à la baisse depuis le 6 mai jusqu'à la mi-juin environ, avec très souvent moins de 20 cas confirmés par jour.

Certaines préfectures environnantes de Tokyo connaissent aussi une augmentation du nombre de contaminations, avec 12 cas à Kanagawa et 11 cas à Chiba. Dans la ville de Kagoshima, au sud-ouest de l’Archipel, un cluster est apparu dans un bar-spectacle, avec 8 personnes concernées.

(Voir le dernier bilan du coronavirus au Japon)

