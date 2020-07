Le labyrinthe de la gare de Shinjuku plus accessible : le quartier d’affaires relié directement au monde de la nuit de Kabuki-chô

Actualités

La gare de Shinjuku, à Tokyo, est non seulement connue car elle est la plus fréquentée au monde (3,5 millions d’usagers au quotidien toutes lignes réunies) mais également parce que l’endroit est un véritable labyrinthe avec une multitude de sorties.

Cette image s’améliorera peut-être depuis qu’il est possible d’emprunter un passage direct entre les sorties Est et Ouest. Après 8 ans de travaux, l’ouverture de ce couloir de 100 mètres de longueur et 25 de largeur a eu lieu le 19 juillet, et permet de se rendre d’un bout à l’autre en 10 minutes environ. Jusqu’alors, des portiques à billets empêchaient de connecter les deux sorties qui sont pourtant parmi les plus utilisées, et les usagers étaient obligés de faire un grand détour.

La sortie Est mène au quartier de nuit de Kabuki-chô, de la zone du Golden-gai, ainsi qu’à des cinémas et le grand magasin Isetan, entre autres. La sortie Ouest ouvre sur un quartier d’affaires et de nombreuses rues commercantes .



Le nouveau passage reliant directement la sortie Est et Ouest est ouvert depuis le 19 juillet.



Le passage fait 100 mètres de long pour 25 de large.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]