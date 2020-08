Les traditions estivales japonaises bousculées par le coronavirus : place au numérique

Actualités

Avec une épidémie de coronavirus toujours active au Japon, chacun apprend à vivre d’une nouvelle façon les événements ou traditions spécifiques de l’été dans l’Archipel.

Ainsi, de plus en plus d’activités sont proposées sous forme numérique, comme par exemple le grand feu d’artifice du fleuve Sumida, qui rassemblent plus d’un million de personnes chaque année. Malgré son annulation en raison de la crise sanitaire, un événement organisé dans la tour Skytree jusqu’à la fin du mois d’août permet aux visiteurs d’apprécier des vidéos d’anciennes éditions du feu d’artifice projetées sur les fenêtres de l’observatoire de l’édifice, à 350 mètres de hauteur.

De même, au milieu du mois d’août, période dite de l’O-bon, de nombreuses personnes partent se recueillir sur les tombes de leurs proches. Mais cette année où les habitants s’abstiennent de se rassembler et de se déplacer de région en région, environ 300 entreprises funéraires ont mis en place un système de réalité virtuelle (VR) permettant de visionner les sépultures des défunts tout en restant chez soi. Le personnel se charge de déposer des fleurs et de l’encens par exemple selon les directives des familles qui s’adressent à lui en direct.

Parmi les coutumes japonaises de l’été, citons également les fameux festivals (matsuri), dont les éditions 2020 ne peuvent pas se dérouler. Celui de l’Awa Odori (préfecture de Tokushima) ou celui de Kiryû Yagibushi (préfecture de Gunma), deux des plus célèbres du pays, ont décidé à la place d’ouvrir un événement en ligne. Ils permettent alors non seulement à ceux qui voulaient y assister mais aussi aux personnes fragiles qui ont habituellement du mal à se déplacer de pouvoir participer de leur domicile.

