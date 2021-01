Du bœuf de Kobe servi dans les cantines japonaises

Actualités

Des mets coûteux font leur apparition sur les tables des cantines scolaires de l’Archipel. Un grand nombre d’écoliers de la préfecture de Hyôgo, par exemple, se sont vus servir rien de mieux que le fameux bœuf de Kobe pour leur déjeuner.

De même, fiertés de la région de Kagoshima, au sud-ouest du Japon, des poissons d’élévage de qualité tels que le buri (sériole) ou le kanpachi (sériole couronnée) ont été expédiés jusque dans les préfectures environnantes de la capitale afin que les enfants puissent apprécier ces succulents produits de la mer.



Des écoliers dégustant du poisson buri dans une école de la préfecture de Kagoshima.

Ceci est le résultat d’un projet de subventions organisé par le ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche pour faire face à la crise économique engendrée par la pandémie de coronavirus, tout en faisant la promotion d’une meilleure alimentation pour les plus jeunes générations.

Avec la baisse du nombre de clients dans les restaurants de luxe (ryôtei) due à la crise sanitaire, les producteurs ont souffert d’un faible nombre de ventes. Afin de réduire les mauvaises conséquences financières, le ministère a donc décidé de redistribuer leurs produits en surplus dans environ 35 000 écoles primaires et collèges de toutes les préfectures du Japon hormis Tokyo (chiffre de novembre dernier) et fournir le montant nécessaire aux cantines pour pouvoir les acheter. Et depuis le début du mois de janvier, ces aliments haut de gamme figurent aussi sur les menus des écoles de la capitale.

