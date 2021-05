Covax : le Japon compte envoyer des doses d’AstraZeneca aux pays en voie de développement

Actualités

Le gouvernement japonais pense fournir des vaccins d’AstraZeneca aux pays en voie de développement dans le cadre du programme Covax, une initiative de solidarité mondiale pour donner un accès équitable aux moyens de lutte contre le Covid-19, tel que l’approvisionnement de vaccins.

Le nombre de doses de vaccins de Pfizer et Moderna semblent en effet suffisant pour couvrir la vaste campagne de vaccination qui a débuté au Japon depuis le 17 février pour le personnel soignant, le 12 avril pour les seniors et qui s’étendra à d’autres tranches de la population au fur et à mesure.

« Les vaccins ont une date d’expiration. Ce serait du gâchis de ne pas les envoyer dans des pays qui en ont grandement besoin actuellement », a déclaré un membre du gouvernement le 24 mai.

Le Japon a conclu un accord afin de recevoir d’ici la fin de l’année des doses de Pfizer pour 100 millions de personnes, et des doses de Moderna et AstraZeneca pour 85 millions de personnes.

