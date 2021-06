Les membres âgés de la famille impériale japonaise se sont faits vacciner

Actualités

Après un début tardif par rapport à d’autres pays avancés, le Japon accélère sa campagne de vaccination des seniors.

Au sein de la famille impériale, six des sept membres âgés d’au moins 65 ans ont reçu leur dose de vaccin contre le Covid-19.

L’empereur retiré Akihihito (87 ans) et l’impératrice retirée Michiko (86 ans), les parents du souverain actuel, se sont faits vacciner dans leur résidence, le palais Sentô-gosho de Tokyo. Cette habitation est provisoire en attendant de réintégrer le palais d’Akasaka lorsque les travaux de rénovation seront terminés.



Le prince Masahito, le frère de l’ancien empereur du Japon, et son épouse la princesse Hanako, en octobre 2018

Le prince Masahito (85 ans), le frère d’Akihito, et son épouse la princesse Hanako (80 ans) ont reçu le vaccin à l’hôpital de l’Agence de la maison impériale. Il en est de même pour la princesse Hisako (67 ans), épouse de feu prince Norihito, cousin germain d’Akihito, et enfin de la princesse Nobuko (66 ans), épouse de feu prince Tomohito, un autre cousin germain d’Akihito. Cette dernière est aussi la sœur cadette d’Asô Tarô, l’actuel vice-Premier ministre et ministre des Finances.

Seule la personne la plus âgée de la famille impériale, la princesse Yuriko (97 ans), ne compte pas se faire vacciner pour l’instant. Elle est l’épouse de feu prince Takahito, oncle d’Akihito.

L’empereur actuel Naruhito et l’impératrice Masako ont respectivement 61 et 57 ans.

