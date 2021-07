Impopularité record du gouvernement du Premier ministre Suga depuis sa mise en place

Actualités

Selon un sondage d’opinion effectué par l’agence de presse japonaise Jiji entre le 9 et le 12 juillet, la popularité du gouvernement Suga n’est que de 29,3 %, le taux le plus bas enregistré depuis l’arrivée du nouveau Premier ministre au pouvoir en septembre dernier. Ce chiffre n’était pas passé sous la barre des 30 % depuis quatre ans où, en juillet 2017, le gouvernement Abe avait subi les foudres de l’opinion publique concernant un scandale de favoritisme impliquant Abe Shinzô.

Par ailleurs, le pourcentage d’avis défavorables a également atteint un record depuis septembre dernier, avec 49,3 % des personnes sondées se montrant critique envers la politique de leur dirigeant.



Le Premier ministre Suga Yoshihide

Le 8 juillet, Suga Yoshihide a déclaré un état d’urgence sanitaire à Tokyo pour la quatrième fois, en demandant principalement aux établissements de restauration et de loisir la fermeture de leur commerce après 20 h et l’interdiction de servir de l’alcool.

Les mesures gouvernementales prises contre le Covid-19 ne semblent pas non plus satisfaisantes pour la majorité : 59,1 % des répondants ne les soutiennent pas, et seuls 22,7 % en ont un avis positif.

Quant à la campagne de vaccination, présentée par le Premier ministre comme « l’atout le plus important » dans la lutte contre la pandémie, 71,5 % la juge trop lente, contre 17,7 % qui se déclarent satisfaits.

(Voir notre article lié : Pourquoi la vaccination contre le coronavirus est-elle aussi lente au Japon ?)

