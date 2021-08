Les enjeux de la défense militaire nationale expliqués aux écoliers japonais

Actualités

Le mardi 10 août, le ministre de la Défense Kishi Nobuo a annoncé la mise ligne dès lundi prochain d’un « Livre blanc » sur la défense nationale à l’intention des écoliers et des collégiens.

L’objectif recherché est de renseigner et sensibiliser les jeunes concernant quelques sujets essentiels : la sécurité maritime et territoriale des zones environnantes du Japon, la relation entre la Constitution japonaise et les forces d’auto-défense (FAD), et les conflits existant dans des domaines comme l’espace ou encore le numérique et l’Internet.

Tous ces thèmes sont abordés à l’aide d’images et d’explications simples. Le manuel fera trente pages.



« Mon premier Livre blanc sur la défense nationale », l’intention des écoliers et collégiens japonais

