L’impératrice Masako fête ses 58 ans, et remercie le peuple japonais pour les vingt ans de sa fille Aiko

L’impératrice Masako a fêté ses 58 ans le jeudi 9 décembre.

Elle s’est exprimée par un message écrit relayé par l’Agence de la maison impériale, notamment afin de remercier le peuple au sujet de l’anniversaire des vingt ans de sa fille, la princesse Aiko, le 1er décembre.



L'impératrice Masako

« Je suis profondément reconnaissante des encouragements chaleureux que vous lui avez procurés. »

« J’ai le sentiment ambigu que ces vingt années se sont écoulés de manière lente et rapide en même temps. J’ai du mal à croire que ma petite Aiko ait déjà atteint l’âge adulte. »

La princesse Aiko, enfant unique du couple impérial, a officiellement célébré son entrée dans la majorité le 5 décembre.



L'impératrice Masako et l'empereur Naruhito



(Photo prise le 5 décembre)

L’impératrice Masako s’est également exprimé sur la pandémie et sur l’augmentation des cas de suicides : « Je prie de tout mon cœur pour que nous puissions nous unir et surmonter cette crise, tout en soutenant celles et ceux qui ont été les plus durement touchés. J’espère que nous vivrons un jour dans une société où l’encouragement sera mutuel. »



(Photo prise le 5 décembre)

