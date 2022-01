[Vidéo] Des ogres dans l’eau : le grand aquarium Kaiyûkan d’Osaka accueille la fête du « setsubun »

Actualités

L’aquarium Kaiyûkan d’Osaka, l’un des plus grands du monde, présente fièrement quelque six cents espèces aquatiques, dont des requins-baleines, des phoques annelés et toutes sortes de méduses.

Mais il accueille actuellement deux nouvelles créatures dans ses eaux, des plongeurs déguisés en ogre (oni). Pourquoi un tel accoutrement ? Tout simplement car la fête du setsubun approche : ce rite qui annonce le passage à la saison printanière au Japon (3 février 2022) s’accompagne toujours de la tradition de chasser les démons, « représentants du mal », afin d’apporter le bonheur dans les foyers de l’Archipel. (Voir notre article : La fête du « setsubun »)

Aquarium Kaiyûkan

Adresse : 1-1-10 Kaigan-dôri, Minato-ku, Osaka

Tarfis : Adultes (16 ans et plus), 2 400 yens ; élèves du primaire et du secondaire, 1 200 yens ; enfants (3 ans et plus), 600 yens ; seniors (65 ans et plus), 2 200 yens (sur présentation d'une pièce d'identité)

Horaires et jours de fermeture : consulter le site Internet du Kaiyûkan

Accès : 5 minutes à pied depuis la station Osakakô de la ligne Chûô du métro d'Osaka, sortie C 11

