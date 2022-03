Solidarité en bleu et jaune : au Japon, des articles aux couleurs du drapeau ukrainien se vendent comme des petits pains

Actualités

Beaucoup de Japonais tentent de se montrer solidaires de la situation en Ukraine d’une façon ou d’une autre. Si certains veulent se porter volontaire et rejoindre la ligue internationale, d’autres optent pour des dons d’argent ou à participer à des rassemblements. Et il y aussi ceux qui affirment leur soutien en s’achetant des articles aux couleurs du drapeau ukrainien — bleu et jaune.



Des badges et pin’s aux couleurs du drapeau ukrainien

Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine le 24 février, ces produits connaissent en effet un succès foudroyant. La boutique en ligne Kokkis, qui propose une variété d’articles aux couleurs des drapeaux des pays du monde, a vu ses porte-clefs et ses pin’s à l’effigie du drapeau ukrainien se vendre comme des petits pains. « J’en ai commandé pour encourager le peuple ukrainien », « Je porte un badge pour m’opposer à la guerre », expliquent des acheteurs.

Kokkis a décidé qu’il ne présentera aucun article aux couleurs du drapeau russe et bélarusse au moins jusqu’à la fin du mois.

Yamakuchi, un fabricant de baguettes de la préfecture de Kumamoto, au sud-ouest du pays, a quant à lui crée des baguettes colorées en bleu et jaune. Une paire coûte 1 000 yens (8 euros), et les bénéfices sont reversés à l’ambassade d’Ukraine.



Des baguettes aux couleurs du drapeau ukrainien. Les bénéfices sont envoyés à l’ambassade d’Ukraine à Tokyo.

