Un exceptionnel whisky single malt Suntory Yamazaki vieux de 55 ans vendu à 600 000 dollars à Sotheby’s

Le 17 juin, un whisky single malt Yamazaki de plus de 55 ans d’âge a été vendu aux enchères de Sotheby’s à New York pour un montant de 600 000 dollars (570 000 euros).

Il s’agit d’une bouteille de 700 ml à 46 degrés du plus vieux et du plus précieux whisky de la société Suntory, provenant de la distillerie de Yamazaki, située dans la préfecture d’Osaka, où il était en maturation déjà depuis les Jeux olympiques de 1964.

En juin 2020, Suntory avait déjà proposé 100 bouteilles de ce type, invitant les amateurs de whisky à débourser la somme de 27 000 euros environ (3,3 millions de yens). Les demandeurs étaient tellement nombreux qu’une loterie avait dû décider des acquéreurs.

