Assassinat d’Abe Shinzô : des avocats critiquent la passivité des politiciens japonais envers la secte Moon

Le 12 juillet, le Réseau national japonais des avocats en lutte contre les fraudes au commerce des cultes religieux a sévérement critiqué l’Église de l’Unification, connue aussi sous le nom de « secte Moon », accusée par le tueur présumé d’Abe Shinzô d’avoir mis sa famille en faillite financière.

« Il est clair que la mère du suspect s’est ruinée à cause des dons excessifs qu’elle a effectués envers ce groupe religieux », s’est exprimé l’avocat Yamaguchi Hiroshi, qui représente le Réseau.

Yamagami Tetsuya, qui avait abattu de deux balles l’ancien Premier ministre en pleine rue le 8 juillet, avait expliqué aux autorités qu’il pensait Abe Shinzô lié à la secte Moon, responsable selon lui d’avoir précipité sa famille dans le chaos à cause de l’argent que sa mère leur versait.



L’avocat Yamaguchi Hiroshi (droite) le 12 juillet

Le président de la secte avait donné une conférence de presse le 11, admettant que la mère était une fidèle et qu’il était au courant de ses problèmes d’argent, sans en connaître néamoins les causes.

« Le président parlait comme si son groupe n’avait rien à voir avec le sujet », s’est indigné l’avocat Yamaguchi. « Il y a plein de gens qui se ruinent à cause des donations. » Tout en condamnant fortement l’attaque de Yamagami, il a souligné qu’ « aucun politique n’a levé le petit doigt envers les activités frauduleuses de la secte Moon ».

Kitô Masaki, membre du Réseau et avocat spécialiste des cultes religieux a ajouté que « cela fait plus de 50 ans que des dégâts financiers sur des particuliers sont en lien avec la secte Moon, et cette affaire en est une nouvelle ». « J’aimerais que les politiciens réflechissent à leurs relations qu’ils entretiennent avec des groupes antisociaux. »

