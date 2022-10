« Un nombre sans précédent » : hausse du prix d’environ 6 500 produits en un seul jour au Japon

Actualités

Le 1er octobre, 6 442 produits alimentaires et boissons ont vu leur prix augmenter au Japon, un nombre sans précédent enregistré pour une seule journée, a révélé l’institut japonais de recherche sur le crédit Teikoku Data Bank. Plus de 250 autres produits du même type seront concernés au courant du mois, a également fait savoir l’institut.

« On aura très rarement témoigné d’une inflation de cette ampleur depuis l’éclatement de la bulle financière », a souligné un représentant.



Un employé d’un restaurant de sushis sur tapis roulant change l’étiquette du prix.

Mais la hausse du coût des matières premières et la dépréciation soudaine du yen touchent aussi les tarifs des transports, les prix des équipements électroménagers et ceux des menus des restaurants.

Il est prévu que l’année 2022 au total connaisse une augmentation de prix de plus de 20 000 produits alimentaires et boissons. L’institut a estimé l’impact de ce phénomène sur les ménages japonais : ils devront en moyenne débourser en plus par mois 5 730 yens (environ 40 euros).

L’affiche de ce restaurant de sushis sur tapis roulant annonce les nouveaux prix.

