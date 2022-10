[Vidéo] Le parc Ghibli ouvre ses portes à la presse, avant la grande inauguration publique

Actualités

Le 12 octobre, le parc Ghibli a ouvert ses portes à la presse, qui a pu diffuser les premières images avant l’inauguration tant attendue du 1er novembre.

Situé dans le Parc commémoratif de l’Expo d’Aichi, près de la ville de Nagoya, il couvre une superficie de 7,1 hectares. Le « metteur en scène » du projet n’est autre que Miyazaki Gorô, le fils de Miyazaki Hayao et lui-même réalisateur du Studio. Parmi les cinq zones du parc, « la Colline de la jeunesse, « le Grand Entrepôt Ghibli » et « la Forêt de Dondoko » seront les premières ouvertes. « Le Village de Mononoke » et « la Vallée des sorcières » suivront à l’automne 2023.

Le parc Ghibli a été développé par la préfecture d’Aichi sur un investissement d’environ 34 milliards de yens (240 millions d’euros). Son exploitation a été confiée à une co-entreprise fondée par le Studio Ghibli et le journal local Chûnichi Shimbun.

Une fois le parc accessible dans sa totalité, le nombre de visiteurs annuel est estimé à 1,8 million de personnes, pour des bénéfices s’élevant à quelque 48 milliards de yens (340 millions d’euros).

(Voir également notre article : Le Parc Ghibli, à Aichi : quand l’univers de Totoro, Mononoke ou le Royaume des Chats devient réalité)

