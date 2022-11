Victoire « historique » du Japon face à l’Allemagne au Mondial 2022

Actualités

« Je n’exagère pas en disant que c’est un moment historique », s’est enthousiasmé Moriyasu Hajime, l’entraîneur de l’équipe nationale du Japon après leur victoire contre l’Allemagne (2-1) lors de leur premier match de groupe au Mondial 2022 le 23 novembre.

Menés 1-0 en première mi-temps, les « Samuraï Blue » ont renversé la partie et créé l’exploit en seconde partie de la seconde mi-temps, avec un but signé Doan Ritsu (75e), qui venait à peine d’entrer sur le terrain, et son coéquipier Asano Takuma quelques minutes plus tard (83e).



Doan Ritsu (premier plan à droite) exultant après son but égalisateur



Asano Takuma inscrira le but de la victoire quelques minutes après.

La soirée a aussi encensé le gardien nippon Gonda Shûichi qui, malgré un penalty provoqué puis transformé par l’Allemand Ilkay Gündogan (33e), a comptabilisé huit arrêts au total.

L’issue de la rencontre « n’était pas une surprise », pour le coach japonais, car de nombreux footballeurs jouent à l’international.

Le Japon affrontera son deuxième adversaire du groupe, le Costa Rica, le dimanche 27 novembre à 19 h (11 h en France).

