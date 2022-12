Sondage sur le Premier ministre Kishida : près d’un tiers des répondants veulent qu’il reste à son poste encore longtemps

Actualités

Un sondage d’opinion mené par l’agence de presse Jiji en décembre auprès de 1 228 personnes a révélé que 30,9 % d’entre elles souhaitent que le Premier ministre Kishida Fumio conserve son poste jusqu’en septembre 2024, date à laquelle expire son mandat à la tête du Parti liberal-démocrate (PLD, au pouvoir).

D’un autre côté, 23,9 % des répondants ont exprimé leur souhait de le voir quitter ses fonctions de dirigeant le plus rapidement possible, tandis que 17,2 % n’ont pas d’opinion sur le sujet ou n’ont pas trouvé d’option adéquate dans le questionnaire. Pour le reste des interrogés, 14,3 % veulent qu’il se maintienne au moins jusqu’à la fin du G7, qui se tiendra en mai 2023 à Hiroshima, et 13,8 % veulent le garder comme Premier ministre aussi longtemps que possible.

Sur un autre sujet, à la question de savoir s’il était souhaitable que le Parti démocrate du peuple rejoigne la coalition au pouvoir, à savoir le PLD et le Kômeitô, 21,6 % ont répondu « oui », 45,9 % n’ont pas d’avis particulier et 32,5 % sont contre cette idée.

Quant à la cote de popularité du gouvernement de Kishida Fumio, elle a augmenté de 3 points par rapport au moins dernier, pour atteindre 36 %. Le taux de désapprobation a baissé de deux points, pour arriver à 44 %.

La crédibilité de l’administration au pouvoir a été sérieusement mise à mal depuis le mois de septembre, entre autres à cause de l’insistance de Kishida Fumio à vouloir organiser les funérailles de l’ancien Premier ministre Abe Shinzô malgré la réticence d’un grande nombre de citoyens. Une autre raison est aussi la démission soudaine de trois ministres en moins d’un mois : Yamagiwa Daishiro, ministre de la Revitalisation économique, Hanashi Yasuhiro, ministre de la Justice, et Terada Minoru, ministre des Affaires intérieures et des Communications.

