Découverte : les daims de Nara ont conservé un génotype unique depuis plus de mille ans

Des chercheurs japonais ont découvert que le grand groupe de daims vivant autour du parc de Nara avait conservé un génotype unique depuis plus de mille ans.

Alors que l’habitat sauvage de ces animaux ne cesse de se restreindre à cause de la chasse et de l’urbanisation, ce troupeau a perduré tel quel sans se mélanger grâce à la protection des habitants du lieu. Les daims de Nara sont en effet considérés comme les messagers des divinités depuis l’époque où Nara avait été érigée comme capitale au VIIIe siècle.



Les daims de Nara

Ce sont des scientifiques de l’Université de Fukushima, de l’Université d’Éducation de Nara et de l’Université de Yamagata qui ont rendu possible cette découverte, en collectant des échantillons de sang et de muscles de 294 daims répartis sur 30 zones de la péninsule de Kii (où se trouve Nara) en analysant leurs structures génétiques. Les résultats ont montré que tous ces spécimens avaient le même ancêtre commun et pouvaient être divisés en trois sous-groupes, à savoir un groupe aux alentours du parc de Nara, dont le génotype n’a pas été modifié en plus d’un millénaire, un deuxième groupe à l’ouest de la péninsule de Kii et un troisième à l’est.

Cette découverte a été publiée dans la revue scientifique américaine Journal of Mammalogy le 31 janvier.

Les daims de Nara sont enregistrés comme monuments naturels nationaux.

