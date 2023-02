[Vidéo] L’adieu du public japonais au panda Xiang Xiang, la star du zoo de Ueno

Actualités

Le 19 février, les visiteurs du zoo de Ueno, à Tokyo, ont fait leurs adieux au panda Xiang Xiang, qui retournera en Chine le 21.

Juste après ses deux ans, la femelle aurait dû rentrer en Chine, le pays d’origine de ses parents. Et si Pékin avait finalement accepté de la laisser un an et demi de plus sur l’Archipel, la pandémie avait de nouveau fait reculer l’échéance jusqu’à la fin 2021, puis encore jusqu’en juin 2022, et enfin février 2023.

Xiang Xiang est le premier panda géant qui a pu grandir au Japon après You You en 1988, ce qui explique l’engouement national qu’a suscité sa naissance en juin 2017. Et quatre ans plus tard naissaient son frère Xiao Xiao et sa sœur Lei Lei, des jumeaux.

Les pandas sont les gros mammifères les plus populaires du Japon (voir notre article lié : Les pandas au Japon : un boom rendu possible grâce à la Chine).

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]