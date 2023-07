Un an après l’assassinat d’Abe Shinzô, la régulation des contenus en ligne sur la fabrication d’arme avance peu

Actualités

Un an après l’assassinat d’Abe Shinzô, le Japon n’a que peu avancé au sujet des mesures à prendre sur la régulation des contenus en ligne montrant comment fabriquer des armes ou des explosifs.

Alors que l’Agence nationale de la police (NPA) avait demandé au ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, qui est en charge des lois sur les productions d’armes, de réfléchir a une régulation stricte, celui-ci a répondu qu’établir de nouvelles législations étaient inutiles et que les efforts fournis par la police étaient largement suffisants.

Yamagami Tetsuya, l’homme qui avait tiré sur l’ancien Premier ministre le 8 juillet 2022, avait appris à préparer de la poudre à canon et fabriquer une arme grâce à des vidéos sur internet. La NPA avait alors dit qu’il était extrêmement problématique que ce genre d’informations soit disponible si facilement en ligne, et si elle avait demandé aux responsables des sites et réseaux sociaux de supprimer les contenus dangereux, « ces mesures n’apportent que des solutions à petite échelle ». « Il faudrait sérieusement réfléchir à une loi sur la question », avait-elle souligné.

