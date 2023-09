Centenaire du Grand séisme du Kantô : pourquoi les États-Unis ont-ils aidé le Japon à se reconstruire ?

Actualités

Les États-Unis ont fourni une aide de grande ampleur au Japon après le Grand tremblement de terre du Kantô qui a dévasté Tokyo et Yokohama il y a tout juste un siècle, le 1er septembre 1923.

« Un séisme d’envergure et les feux ont ravagé Tokyo et Yokohama », pouvait-on lire sur la une du New York Times datée du lendemain du désastre qui a fait plus de 100 000 morts (voir photo en bas de l’article).

Dans le quotidien figurait également le texte intégral de la lettre envoyée par le président américain de l’époque Calvin Coolidge à l’empereur Taishô. Des fonds importants ont pu être levés à travers tout le pays grâce aux efforts de la Croix Rouge et d’autres entreprises, comme le géant de la production d’acier U.S Steel.



Photo de mars 1924 : le président américain Calvin Coolidge (gauche) décerne une récompense à un officier qui avait été envoyé au Japon pour aider à la reconstruction après le séisme meurtrier.

Selon Charles Schencking, professeur à l’Université de Hong-Kong, les États-Unis ont donné 20 millions de dollars en espèces et en provisions de secours, une somme équivalente à 2,4 % de leur produit intérieur brut (PIB).

« Les Américains se sont sentis dans le devoir d’aider le Japon car ce sont eux qui avaient poussé le pays à s’ouvrir », souligne-t-il.

Gennifer Weisenfeld, professeur à l’Université Duke, qui a mené des recherches sur les « cartes postales » échangées au moment du séisme, émet une autre raison justifiant ce soutien : « Il existait une crainte d’une vague d’immigration venant du Japon. » Pour elle, des groupes anti-japonais très influents de la côte ouest ont encouragé activement une assistance humanitaire et financière pour dissuader les Japonais de s’installer en Amérique.



La une du New York Times du 2 septembre 1923

