La proportion de personnes âgées au Japon n’a jamais été aussi importante

Actualités

Le nombre de personnes de 65 ans ou plus au Japon est de 36,23 millions (au 15 septembre 2023), soit 10 000 de moins que l’année précédente. Selon le ministère des Affaires intérieures, si c’est la toute première baisse enregistrée depuis le début des statistiques similaires en 1950, le taux de séniors sur l’Archipel a malgré tout atteint un record de 29,1 % (+0,1 %).

Le nombre d’hommes âgés de 65 ans et plus est de 15,72 millions, ce qui équivaut à 26,0 % de la population masculine dans le pays. Quant aux femmes âgées de 65 ans et plus, elles sont au nombre de 20,51 millions, soit près d’une femme sur trois (32,1 %) résidant dans le pays.

La proportion de personnes âgées ne cesse d’augmenter d’année en année, alors que celle des enfants (moins de 15 ans) ne cesse de décroître depuis 1982.

(Voir également notre article : Les chiffres inquiétants de la population nippone en 2070)

