Tourisme au mois d’août : un chiffre 13 fois supérieur à celui de l’année dernière

Des touristes étrangers rassemblés à Osaka

L’Office nationale du tourisme a annoncé que le nombre de visiteurs étrangers au Japon au mois d’août a atteint 85,6 % du niveau pré-pandémie, soit 2 156 900 personnes.

Le chiffre est par ailleurs de 13 fois supérieur à celui de l’année dernière à la même période. Il s’explique par la dépréciation du yen, qui a rendu le pays plus attractif, et la reprise des voyages groupés de touristes chinois vers l’Archipel, qui avaient été interrompus pendant trois ans et demi.

Le nombre de visiteurs venus de Chine n’en est encore cependant qu’à 36,4 % de son niveau enregistré en août 2019, avant la crise sanitaire, ce qui s’explique en partie par les annulations répétées des séjours au Japon par contestation depuis que celui-ci a décidé de rejeter de l’eau traitée de la centrale de Fukushima dans l’océan Pacifique. L’opération qui a débuté le 24 août a entraîné l’interdiction par la Chine de l’importation de tous les produits maritimes nippons.

La plupart des touristes étrangers au mois d’août sont venus de Corée du Sud (569 100), suivis par Taïwan (396 300), la Chine (364 100), Hong Kong (206 300) et les États-Unis (138 400).

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]