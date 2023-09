Le Studio Ghibli va devenir une filiale de la chaîne Nippon Television

Actualités

Nippon Television Network, ou NTV, a annoncé que le Studio Ghibli allait devenir sa filiale et son principal actionnaire, en détenant 42,3 % des droits de vote de la chaîne. Le contrat sera signé le 6 octobre.

« Ghibli est devenu une entité tellement grande, bien au-delà de ce qu’on aurait pu imaginer... Nous nous sommes demandés quel était le chemin à suivre », s’est exprimé son président Suzuki Toshio.

Il a souligné que lui et le réalisateur Miyazaki Hayao ont respectivement 75 et 82 ans, et que la question d’un successeur se posait sérieusement. Le Studio a alors consulté NTV, un fidèle diffuseur de ses œuvres depuis 1985, qui a accepté d’en faire sa filiale.

Le dernier film produit par le Studio est sorti en juillet dernier, « Et vous, comment vivrez-vous ? », qui est l’ultime création de Miyazaki Hayao.



Suzuki Toshio (gauche), le président du Studio Ghibli, et Sugiyama Yoshikuni, le président de NTV le 21 septembre

