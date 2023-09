Redynamiser les régions : un an depuis l’ouverture de la ligne Shinkansen Nishi-Kyûshû

Actualités

En un an, depuis son ouverture, la ligne à grande vitesse Shinkansen Nishi-Kyûshû (Kyûshû Ouest), qui connecte les préfectures de Nagasaki et de Saga, a permis de redynamiser grandement le tourisme régional, et plus de 2,37 millions de passagers l’ont déjà utilisé.

L’auberge traditionnelle Taishôya, qui dispose d’une vaste source thermale située à deux kilomètres de la gare Ureshino-Onsen, a dit qu’elle avait accueilli 42 000 clients en près d’une année, dépassant de 40 % son chiffre d’il y a quatre ans, avant la pandémie.

Le sud-ouest du Japon, comme beaucoup d’autres régions du pays, fait face à une exode croissant de sa population vers les grandes métropoles de Tokyo et d’Osaka, un phénomène qui s’était amplifié avec la crise sanitaire où de nombreuses personnes avaient perdu leur travail.

L’utilisation de la ligne Shinkansen Nishi-Kyûshû est actuellement soutenue par la campagne promotionnelle du gouvernement, mais certains se demandent si le nombre de visiteurs ne déclinera pas lorsque ce soutien prendra fin.

Par ailleurs, rien n’est encore clarifié quant au prolongement de cette ligne de train jusqu’à la gare de Shin-Tosu, qui permettrait de rejoindre la ligne Shinkansen Kyûshû et de pouvoir ainsi se rendre à Hakata, dans la préfecture de Fukuoka, sans faire de changement.

