Tourisme gourmet à Hakata, le centre culinaire de Fukuoka

Les « yatai », une nourriture cuisinée à la chaleur humaine

Hakata est réputé dans tout le Japon pour la qualité et l’authenticité de ses yatai (gargotes de planches dans lesquelles on sert une cuisine de spécialités, originales ou familiales, à la bonne franquette). Jusqu’à tard dans la soirée, le fumet des grillades sur grandes plaques de fer et les conversations animées des clients s’échappent à travers les rideaux fendus (noren) alignés côte à côte le long des rues. Le soir où j’y suis allé, il pleuvait, mais ce n’est pas le mauvais temps qui va faire renoncer les habitués à passer un agréable moment entre amis dans leur yatai de prédilection.

Dix personnes assises autour du comptoir en U suffisent pour afficher complet. Le patron sert d’une main le saké à ses clients et chauffe l’atmosphère en participant à la conversation, sans lâcher sa cuisine de l’autre main.

La spécialité principale de la gargote est une cuisine braisée sur la plaque de fer, une cuisine simple comme à la maison. Mais on peut également se faire préparer des okonomoyaki (grosse crèpe salée) et des râmen, le menu comporte plus de 100 numéros ! Et même plus, si on compte les recettes originales que le patron réalise à la demande de ses bons clients.

Si vous venez pour la première fois, les habitués vous indiqueront leurs recommandations. Partager un plat avec des inconnus ou ses voisins de comptoir est une coutume chaleureuse typique des yatai, qui favorise la communication et le contact humain.

Naka-chan