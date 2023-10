L’empereur conviera 1 400 personnes à sa garden-party après quatre ans d’annulation

Actualités

L’Agence de la maison impériale a publié la liste des invités de la garden-party organisée par l’empereur Naruhito et l’impératrice Masako dans les jardins impériaux d’Akasaka.

Il y aura ainsi 1 391 personnes conviées, dont des officiels du gouvernement et leurs épouses, et également des célébrités comme la chanteuse Matsutoya Yumi et l’ancien champion de shôgi Katô Hifumi.

Cet événement sera tenu le 2 novembre prochain après avoir été suspendu à cause des cérémonies liées à l’intronisation du souverain en 2019, puis pour raisons sanitaires les trois années suivantes. En 2023 malgré tout, des mesures de précaution contre les infections seront mises en place, le nombre d’invités sera restreint et aucune boisson alcoolisée ni nourriture ne seront servies.



