L’impératrice Masako fête ses 59 ans : ses voyages officiels ont repris

Actualités

L’impératrice Masako a fêté ses 59 ans le vendredi 9 décembre. S’exprimant à travers une lettre, relayée par l’Agence de la maison impériale, elle y raconte qu’elle a passé environ la moitié de sa vie comme membre de la famille impériale, après avoir épousé le prince héritier — l’actuel empereur Naruhito — en juin 1993, quand elle avait 29 ans.

Elle a exprimé sa gratitude envers lui et toutes les personnes qui l’ont soutenue jusque là.

En parallèle, l’équipe médicale de l’Agence a diffusé un communiqué expliquant que l’état de santé de l’impératrice était toujours sous surveillance, alternant entre des périodes stables et d’autres plus fragiles. Masako avait en effet été diagnostiquée en 2004 comme souffrant d’un trouble de l’adaptation lié au stress.

Elle s’efforce cependant tant bien que mal d’assurer ses activités officielles. Les voyages impériaux ont repris après trois ans d’interruption due à la pandémie, et l’impératrice les évoque dans sa lettre. Le couple est parti en Angleterre assister aux funérailles de la reine Élisabeth II en septembre, puis s’est rendu les mois suivants dans quelques régions japonaises, comme Tochigi, Hyôgo et Okinawa. Cette visite dans la préfecture la plus au sud du pays s’est effectuée dans le cadre de la commémoration des 50 ans de la rétrocession de l’île au Japon par les Américains.



L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako

