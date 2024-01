La ville de Yamaguchi à la troisième place dans la liste des « 52 lieux à visiter en 2024 » du New York Times

Actualités

La ville de Yamaguchi figure à la troisième place de la liste des « 52 lieux à visiter en 2024 », établie par le New York Times. Située dans la préfecture du même nom, à l’extrémité sud-ouest de la plus grande île du Japon, Yamaguchi a une population d’environ 190 000 habitants.

« Elle est souvent appelée la Kyoto de l’Ouest, mais elle a bien plus à offrir que cela », a écrit le journal américain.

Flâner dans les petites ruelles de cette « ville compacte » procure « une palette d’expériences », tels que des cafés chics et salons de thé d’un style ancien, des échoppes à un seul comptoir servant des pots-au-feu oden, des fours à poterie, etc.

Le New York Times conseille notamment de visiter la source thermale de Yuda ainsi que le temple Ruriko-ji et son « impressionnante » pagode à cinq étages, désignée Trésor national par le gouvernement japonais.

« Face au nombre important de touristes à Kyoto, la ville de Yamaguchi propose une alternative intéressante où il est possible d’apprécier — certes à plus petite échelle, mais tout en gardant le même mérite historique — le festival de Gion, qui se tient en juillet et se perpétue depuis 600 ans », explique le journal.

(Voir également notre article introductif sur la préfecture de Yamaguchi)

