Le nombre de naissances au Japon en 2023 a atteint un nouveau plancher record

Actualités

Le nombre de bébés nés au Japon en 2023 a baissé pour la huitième année consécutive, tombant à 758 831, soit le chiffre le plus faible jamais enregistré selon le rapport préliminaire du ministère de la Santé, publié le 27 février.

Ce nombre accuse une chute de 41 097 (- 5,1 %) par rapport à l’année précédente.

Il y a 40 ans, en 1983, le nombre de naissances était de 1,5 million, le double de celui aujourd’hui.

La crise sanitaire avait entraîné une diminution du nombre de mariages en 2020, qui était arrivé à un plancher record jamais atteint depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Puis la situation s’est aggravée en 2021, expliquant en partie le déclin des naissances l’année dernière.

« En plus de cela, il faut ajouter que les gens se marient de plus en plus tard et donnent naissance à un âge plus avancé », a souligné un responsable du ministère.

Selon les prévisions de l’Institut national de la population et de la recherche sur la sécurité sociale, la population japonaise, qui était de 126,2 millions en 2020, passera sous la barre des 100 millions en 2056 pour tomber à 87 millions en 2070, soit une chute d’un tiers du nombre d’habitants sur l’Archipel. (Voir notre article en détail)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]