Une nouvelle ligne de Shinkansen s’ouvre le 16 mars !

Une nouvelle voie du Shinkansen Hokuriku sera inaugurée le 16 mars. Le train à grande vitesse reliera la ville de Kanazawa (préfecture d’Ishikawa) à Tsuruga (préfecture de Fukui), sur la côte centre ouest du Japon.

Il sera désormais possible de se déplacer de Tokyo à Tsuruga en 3 heures et 8 minutes pour un tarif de 16 360 yens (environ 100 euros).

Tsuruga est réputée pour la qualité de ses poissons et fruits de mer, et elle abrite de nombreux sanctuaires et temples anciens.

Le nouveau tronçon de 125 kilomètres desservira six gares au total, dont celle de Fukui (en 2 heures et 51 minutes depuis la capitale, pour 15 810 yens).

Le premier tronçon de la ligne Shinkansen Hokuriku, qui relie Takasaki à Nagano, a été construit à l’occasion des XVIIIe Jeux olympiques d’hiver de Nagano, en février 1998. À l’époque, on lui a donné le nom de Shinkansen Nagano. L’inauguration a eu lieu peu avant les JO, en octobre 1997. La ligne a ensuite changé de nom lorsqu’elle a été prolongée jusqu’à Kanazawa en 2015 et la région du Hokuriku.

(Voir ici la carte du réseau entier du Shinkansen)

