Pour la première fois en 70 ans, le Japon va revoir le système de romanisation de sa langue

Moriyama Masahito

Le 14 mai, le ministre de la Culture Moriyama Masahito a demandé au Conseil des Affaires culturelles de revoir le système de romanisation de la langue japonaise, une première depuis 70 ans.

Le Conseil réfléchira sur la façon dont le Japonais devrait être retranscrit en alphabet latin, ou rômaji, dont la possibilité d’unifier les différentes méthodes de romanisation actuellement employées. Il rendra son rapport au plus tôt au printemps de l’année prochaine.

En 1954, un avis du Cabinet avait fixé comme méthode standard le système « Kunrei », mais c’est toutefois le « Hepburn » qui est le plus courant de nos jours. Celui-ci avait été introduit par le missionnaire américain James Curtis Hepburn en 1886.

Par exemple, le kana qui se prononce « chi » s’écrit « ti » en Kunrei et « chi » en Hepburn. « Sha » s’écrit respectivement « sya » et « sha » et « ji » s’écrit « zi » en Kunrei et « ji » en Hepburn.

Le rômaji est le plus souvent employé dans le cas des noms propres, comme ceux des personnes et des lieux.

