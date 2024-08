Plus de 9 000 cas de vol de câbles métalliques dans des centrales solaires au Japon

Actualités

Les données de l’Agence nationale de la police (NPA) publiées jeudi révèlent qu’entre janvier de l’année dernière et juin de cette année, 9 522 vols de câbles métalliques dans des centrales solaires ont été recensés au Japon.

Il s’agit de la première étude de la police japonaise sur ce sujet, qui coïncide avec une période de hausse des prix des métaux.

Le NPA envisage d’introduire de nouvelles réglementations pour faire face à la situation, car les acheteurs de ferraille ne sont actuellement pas obligés de vérifier l’identité des vendeurs.

Selon l’étude, 5 361 vols de câbles métalliques provenant de centrales solaires ont été enregistrés sur l’ensemble de l’année 2023, et 4 161 au cours du premier semestre 2024. Environ 90 % des cas se sont produits dans Tokyo et ses préfectures environnantes, notamment dans la préfecture d’Ibaraki avec 2 802 cas, la préfecture de Tochigi avec 1 774 cas et la préfecture de Chiba avec 1 691 cas.

Fin juin, la police avait identifié 121 suspects, dont 64 ressortissants cambodgiens et 45 Japonais.



L’Agence nationale de la police

